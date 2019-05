La nouvelle élue socialiste de 37 ans a prêté serment devant le plénum et promis d'être fidèle à la Constitution fédérale et vaudoise. Rebecca Ruiz, qui succède à Pierre-Yves Maillard, est entrée officiellement en fonction mardi à la tête Département de la santé et de l'action sociale. Le président du Parlement Rémy Jaquier lui a souhaité la bienvenue. La nouvelle élue participera à sa première séance de gouvernement mercredi.

Le premier vice-président Yves Ravenel avait en préambule déclaré au nom du Bureau du Grand Conseil que l'élection de Rebecca Ruiz était parfaitement valable. Aucun recours n'a été enregistré contre l'arrêté d'élection, publié dans la Feuille des avis officiels par le Conseil d'Etat, a-t-il relevé, invitant le plénum à procéder à l'assermentation.

Après deux ans comme parlementaire chroniqueuse, mon dernier texte. Merci au @letemps pour cette opportunité qui m'a été donnée. https://t.co/I90Qv6on0n — Rebecca Ruiz (@reb_ruiz) April 1, 2019

Élue tacitement

La socialiste avait été élue tacitement après le désistement le 10 mars du candidat UDC Pascal Dessauges pour le deuxième tour de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat. Le gouvernement vaudois compte désormais cinq femmes pour sept sièges, une première en Suisse.

Contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays européens, le fait que Rebecca Ruiz soit l'objet d'une dénonciation pénale ne joue aucun rôle pour son assermentation dans le canton de Vaud, a indiqué le secrétariat du Grand Conseil. (ats/nxp)