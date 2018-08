La sécheresse et la canicule de cet été ont poussé le gouvernement vaudois à déclencher le 6 août dernier le plan ORCA. Un dispositif qui a été levé dimanche, annonce le Conseil d'Etat vaudois lundi dans un communiqué. Le but de cette opération était de ravitailler en eau agriculteurs des Préalpes et du Jura, sous la direction de l'Etat-major cantonal de conduite (EMCC).

Au total, 162 commandes ont été effectuées, pour un total de 91 alpages livrés entre le 6 et le 26 août, fait savoir le gouvernement. Toutes les demandes d’eau adressées au moyen de la ligne téléphonique ont été honorées.

Jura vaudois

Quelque 75% des appels à l’aide ont été effectués par des exploitants d’alpages situés dans le Jura vaudois et le solde, soit 25%, dans les Préalpes et Alpes vaudoises, fait-il encore savoir. En tout, 580 m3 d’eau ont été livrés par les hélicoptères de l'armée et 3203 m3 par camion, soit un total de près de 3,8 millions de litres transportés dans les alpages du canton.

L'objectif de maintenir le bétail jusqu'au 1er septembre a donc pu être atteint, souligne le canton. A partir de cette date, les besoins en eau diminuent. Les nuits deviennent en effet plus fraîches et plus longues et le bétail consomme moins d’eau. En outre, une partie des troupeaux de vaches laitières sont déjà redescendues vers la plaine.

400 rotations d’hélicoptères

Les militaires du bataillon d’intervention d'aide en cas de catastrophe ainsi que les Forces aériennes ont été engagés avec plus de 400 rotations d’hélicoptères. Aucun incident n’est à déplorer et le bilan tant du côté des agriculteurs que des autorités est positif.

Quant aux coûts, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports assume l’intégralité des frais liés à l’armée. Les transports terrestres d’eau par des entreprises privées seront pris en charge par le canton de Vaud.

(nxp)