Les opposants à l'initiative vaudoise pour le remboursement des soins dentaires ont lancé mercredi leur campagne. Leur comité qui rassemble PLR, UDC, Vert'libéraux, organisations économiques et médecins-dentistes dénonce une assurance chère et trompeuse.

Ce projet lancé par l'extrême gauche est cher, injuste pour les personnes actives, trompeur et risqué pour le canton de Vaud, estime le comité «Non à une assurance dentaire obligatoire vaudoise». Il combattra activement jusqu'à la votation du 4 mars une initiative financée par une nouvelle ponction sur les salaires.

«On a un texte, rigide, clair, impératif» et qui sera inscrit dans la Constitution, a relevé Marc-Olivier Buffat. Le PLR a rappelé que le Parlement, quelle que soit sa majorité, ne pourra en aucun cas revoir le système. Et que le texte prévoit un réseau de cliniques dentaires régional qu'il faudra mettre en place.

Treizième prime LaMal

Le PLR a dénoncé une triple ponction sur la classe moyenne. Premièrement, sur les salaires des personnes cotisant à l'AVS - soit 62% de la population vaudoise - avec 50% à charge des salariés et 50% à charge des employeurs - pour plus de 200 millions par an. Ce montant annuel équivaudra ni plus ni moins à une treizième prime d'assurance maladie, a averti M.Buffat.

L'UDC Philippe Jobin s'est insurgé contre les dires des initiants selon lesquels leur texte n'aura pas d'impact sur le budget du canton. Comme 270'000 personnes ne cotisent pas à l'AVS, ce sont bien les impôts qui devraient financer l'assurance de base d'environ 40% des Vaudois. L'impact est estimé à plus de 100 millions par an, sans limite de temps, a-t-il indiqué.

Enfin, des assurances complémentaires privées seront nécessaires. Ou alors une participation aux frais non pris en charge par l'assurance de base telles que l'orthodontie, les couronnes et implants dentaires, a poursuivi M.Buffat.

Classe moyenne fragilisée

Le président des Vert’libéraux François Pointet a souligné, après avoir regretté l’absence d'un contre-projet, que l'initiative est extrême, irresponsable et inacceptable. Il a dénoncé un «texte dangereux qui fragilise encore plus la classe moyenne».

Le montant annoncé pour le financement de cette assurance offrira une couverture minimale, bien en deçà des promesses formulées, a pour sa part averti le président de la Société vaudoise des médecins-dentistes Bertrand Dubrez. Les assurés auront principalement droit au remboursement de leur détartrage, de leur contrôle annuel et des soins de base.

Le représentant des dentistes a aussi rappelé que la prophylaxie et les soins sont largement suivis dans le canton. En France, malgré la sécurité sociale, le taux de renoncement à un traitement est deux fois plus élevé.

Contributions de l'économie

La directrice de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, Claudine Amstein, a rappelé, sur un autre plan, l’engagement du Conseil d’Etat en lien avec la RIE III vaudoise. Il avait promis de ne proposer aucun autre prélèvement sur les salaires à charge des employeurs jusqu’à l’année 2022.

Le secrétaire général de la Fédération patronale vaudoise (FPV), Christophe Reymond, a relevé que le canton de Vaud est déjà celui où l'employeur est le plus mis à contribution par des prélèvements spécifiques: PC familles, rente-pont pour chômeurs âgés, allocations familiales et cotisations en faveur de l'accueil des enfants.

Cette assurance dentaire est «arrosoir, parfaitement inutile, et nécessiterait une ponction salariale supplémentaire de 330 millions de francs par an selon les initiants», a-t-il conclu.

Le comité n'a pas voulu révéler le coût investi dans la campagne. «On ne donne pas de chiffres», a souligné le coordinateur Patrick Eperon. Mais des moyens importants seront mis à disposition, alors que l'initiative a obtenu le soutien inattendu de quatre conseillers d'Etat.

Lors du débat au Grand Conseil, le contre-projet proposé par le gouvernement, même amendé, avait été refusé par le plénum. Divisé, le gouvernement avait annoncé qu'à la majorité de quatre contre trois, il donnait sa préférence à l'initiative. (ats/nxp)