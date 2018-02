Cinq mois sans voitures, mais avec des travaux. C’est ce que vont vivre les riverains du tronçon nord de l’avenue d’Echallens, dès le 2 avril. Jusqu’à fin août, l’artère sera fermée entre Montétan et Union-Prilly. Il s'agira de préparer le forage du tunnel ferroviaire du LEB (Lausanne-­Echallens-­Bercher) et réaliser le pont provisoire, de 170 mètres de long, qui permettra ensuite aux voitures de «survoler» le chantier.

Et les usagers du LEB payeront aussi leur écot. En effet, pour éviter aux habitants du quartier de subir entre 30 et 40 nuits de bruyants travaux, le trafic des trains sera suspendu le week-end de l’Ascension, ainsi que du 9 juillet au 14 août. Des bus prendront le relais entre Prilly-Chasseur et la gare de Lausanne. (nxp)