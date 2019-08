La Fête nationale et la Fête des vignerons se sont conjuguées à Vevey. Dans une arène pour ainsi dire pleine, Ueli Maurer a souligné sa «fierté» d'être suisse. Face aux pressions de l'UE, il a jugé que les choix oscillaient entre liberté et dépendance.

«C'est la fête», a lancé jeudi à 14h00 le président de la Confédération. Ueli Maurer a brièvement pris la parole dans l'arène sous un soleil éclatant devant les milliers de spectateurs venus voir le spectacle.

Une double fête, celle du 1er août et celle des vignerons. S'exprimant en français, le président a loué les traditions, les valeurs et les racines de la Suisse, que l'on retrouve dans l'emblématique travail de la vigne.

Au cours de son allocution, Ueli Maurer (UDC) n'a pas esquivé les enjeux politiques, en particulier dans le cadre tendu des relations entre la Suisse et l'Union européenne (UE). Les citoyens ont reçu la Suisse en «héritage» et ils peuvent «le gaspiller» ou au contraire «l'améliorer et le transmettre avec une plus-value.»

Liberté ou dépendance

La Suisse fait face à «une entité importante», l'UE, à laquelle certains voudraient abandonner des compétences. Quel chemin doit suivre la Suisse, s'est interrogé le président. Il y a des choix qui se posent entre «liberté et dépendance», a-t-il répondu.

Ueli Maurer est prêt à inviter ceux qui critiquent la Suisse et exercent des pressions sur elle à «boire un verre de blanc», mais pas à renoncer à ce qui fait la force de ce pays, sa modestie et la conscience de sa valeur. A chaque fois, le peuple a répondu dans les urnes en montrant son attachement à la liberté.

Pas trop de vacances

Quand on lui demande à l'étranger ce qui fait le succès de la Suisse, Ueli Maurer a indiqué qu'il donnait cet exemple: en 2012, par 66,5% des voix, le peuple a refusé une initiative demandant de passer de 4 à 6 semaines de vacances. «C'est ça la Suisse», s'est-il enthousiasmé, sous les applaudissements et quelques regards froncés ou étonnés.

Pour le président de la Confédération, un tel résultat illustre «le sens de la responsabilité des citoyens». «Vive la Suisse», a conclu Ueli Maurer, avant que ne résonne l'hymne et que commence le spectacle de la Fête des vignerons.

Plein les mirettes

Cette journée particulière de double fête avait commencé tôt avec un défilé de la Garde suisse du pape à travers les rues de Vevey, suivie à midi par un show aérien de la Patrouille suisse, avec F/A-18 et un avion de Swiss tournoyant au-dessus du lac Léman, bruit et fumigènes compris.

Des milliers de spectateurs ont admiré et applaudi, alors que de nombreux amateurs appréciaient le spectacle dans des dizaines d'embarcations sur le lac. Un feu d'artifice doit terminer en beauté la soirée. (ats/nxp)