La soirée du 1er août s'est déroulée calmement dans le canton de Vaud hormis sur les hauts de Lausanne. La police a dû intervenir à de nombreuses reprises à Praz-Séchaud à cause de l'usage «inadéquat et dangereux» de pétards. Un bus tl a été touché.

La police a dû se rendre à Praz-Séchaud dès le début de la soirée et jusqu'à tard dans la nuit, explique Raphaël Pomey. «Des jeunes ont fait un usage de pétards de manière inadéquate et dangereuse», précise le porte-parole interrogé par Keystone-ATS.

Bus touché

Le pare-brise d'un bus des Transports publics lausannois (tl) a été touché par une fusée tirée à l'horizontale. Des balcons et des policiers ont aussi été pris pour cible, poursuit le porte-parole.

Les tl ont même renoncé à aller jusqu'à Praz-Séchaud au vu de «la situation tendue» et ont improvisé un terminus à Valmont. Ils ont indiqué toutefois n'avoir constaté «aucun dégât sur les véhicules.»

Contrôles au poste

Selon Raphaël Pomey, il n'y a eu ni blessé, ni dégâts sérieux durant ces incidents dus à une vingtaine de personnes. Quelques-unes d'entre elles, des jeunes adultes, ont néanmoins été emmenées au poste de police avant d'être relâchées.

Vu l'intensité de l'engagement, la police lausannoise a appelé en renfort momentané des patrouilles de la police cantonale.

Fusée à l'horizontale

Hormis ces problèmes, le bilan du 1er août dans le canton de Vaud est moins agité. A cause des intempéries, une dizaines d'arbres se sont abattus sur des routes, note la police cantonale.

Au Sentier, une fusée tirée à l'horizontale s'est fichée dans la calandre d'une voiture et y a bouté le feu. Les flammes ont pu être éteintes avec un extincteur.

A Lausanne, la barge qui servait au tir des feux d'artifice a pris feu à l'issue de l'opération. L'incendie a pu être rapidement éteint par le SPSL (Service de protection et de sauvetage).

Barge mal prise

A Vevey, le feu d'artifice officiel n'a finalement pas eu lieu. La barge qui transportait le matériel a subi des dégâts d'eau et une amarre du bateau qui la tirait a cédé à cause de «la tempête» et des fortes vagues.

Enfin, à l'avenue d'Echallens à Lausanne, un incendie s'est déclaré dans un parking souterrain vers 23h30. Quatre voitures et un véhicule deux-roues ont été détruits. Aucun blessé n'est à déplorer, mais deux personnes incommodées par les fumées ont été contrôlées sur place, indique la police lausannoise dans un communiqué. (ats/nxp)