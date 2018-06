Un adolescent s'est noyé jeudi en fin d'après-midi au large de la plage de Clarens (VD). Les secouristes n'ont pu que constater son décès. Une enquête pénale a été ouverte afin de déterminer les circonstances et les causes de la noyade.

La police cantonale a été avisée vers 15h55 qu'un jeune homme était victime d'un accident de baignade au large de la plage de la Grève du Pierrier, indique-t-elle dans un communiqué. Selon les premiers éléments d'enquête, il ressort qu'il nageait vraisemblablement avec deux amis et que ces derniers l'auraient perdu de vue.

Après quelques minutes, ils se seraient inquiétés et mis à sa recherche, aidés par un membre de la société de sauvetage de Clarens présent sur les lieux. Deux plongeurs de la brigade du Léman, alertée rapidement, ont repéré l'adolescent à 35 mètres au large de la plage et à environ une quinzaine de mètres de profondeur. Ils ont pu prendre en charge la victime âgée de seize ans, d'origine roumaine et domiciliée dans la région. Les secouristes n'ont pu que constater son décès. (ats/nxp)