Deux automobilistes circulant depuis L’Isle sont arrivés dans le village de Mont-la-Ville mercredi 25 avril vers 19h20 après avoir doublé un tracteur agricole. Une fois dans la localité, le premier automobiliste s'est arrêté et est descendu de sa Ford Fiesta blanche. Il s'est alors fait heurter par le deuxième véhicule. Ce dernier a quitté les lieux sans s'arrêter.

La police recherche des personnes ayant assisté à la scène (021 333 5 333). Elle précise que le deuxième véhicule est de type SUV, 5 portes, vitres teintées à l’arrière, de couleur grise, avec une roue de secours fixée sur la porte du coffre et recouverte par une protection. Il paraissait assez récent et circulait avec des plaques vaudoises, dont celle arrière était rectangulaire. Le conducteur est un homme de type européen d’environ 40 ans, sans barbe, sans lunettes, avec des cheveux bruns et courts. nxp