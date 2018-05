Lundi, vers 14h55, la police cantonale vaudoise était informé qu’un accident de plongée venait de se produire à Veytaux. Des éléments recueillis par les gendarmes de la Brigade du lac, il ressort que la victime, un Suisse de 33 ans, domicilié en Valais, effectuait une plongée avec un autre plongeur à proximité du château de Chillon.

Le drame est survenu lorsque la victime était en train d’effectuer ses paliers de décompression en vue de remonter à la surface après être descendue à plus de 70 mètres de profondeur, selon un communiqué de la police cantonale vaudoise.

Instruction ouverte

A leur arrivée sur les lieux, les plongeurs de la Brigade du lac ont effectué des recherches subaquatiques afin de localiser la victime. En raison des mauvaises conditions atmosphériques, les recherches ont dû être stoppées en soirée et reprises au matin. Mardi en fin de matinée, ils sont parvenus à localiser la victime et l’ont remontée à la surface où ils n’ont pu que constater son décès.

La procureure de service a ouvert une instruction pénale afin d’établir les circonstances exactes de cet événement. Des investigations sont actuellement menées par les gendarmes de la Brigade du lac de la gendarmerie vaudoise.

Cet accident a nécessité l'intervention de plusieurs patrouilles de police Riviera et de la gendarmerie vaudoise, des membres des sociétés de sauvetage de Montreux et Villeneuve, ainsi que de la REGA et d’un médecin du SMUR. (comm/nxp)