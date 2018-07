Elle s'appelle Renate K. et est âgée de 36 ans. Domiciliée à Prilly (VD), elle a disparu depuis mercredi 13 juin vers 15h30. Elle avait fait usage de son droit de visite pour voir sa fille à Prilly puis était partie plus tôt que prévu. Ses proches n’ont plus de nouvelles d’elle depuis.

Renate K. est fragile psychologiquement. Elle correspond au signalement suivant : 160 cm, corpulence forte, cheveux bruns longs, yeux bruns et elle porte des lunettes médicales.

Toutes les personnes ayant remarqué cette personne depuis le 13 juin ou ayant des renseignements relatifs à sa disparition sont priées de prendre contact avec la Police cantonale vaudoise au +41 21 333 5 333 ou avec le poste de police le plus proche.