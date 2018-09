Des travaux peuvent révéler des trouvailles archéologiques: c'est ce qui s'est produit lors de l'assainissement des collecteurs et des conduites d'eau sous le trottoir de la route de contournement d'Avenches. La tranchée longue de plus de 500 mètres a permis de mettre à jour des restes de maisons, d'enclos et de sépultures.

Dans une commune au riche passé romain - Avenches était la capitale de l'Helvétie romaine - les travaux ont fait l'objet d'un suivi archéologique continu. Au final, si la plupart des vestiges sont appelés à être détruits par les nouvelles canalisations, les observations faites dans ce secteur permettent de compléter les relevés réalisés au début des années 1960.

Peu exploré

Cette région excentrée du site romain d'Avenches n'a jusqu'à présent été explorée que par quelques tranchées ouvertes entre 2005 et 2008 lors de travaux de réfection des réseaux d'eau, a expliqué mercredi l'Etat de Vaud dans un communiqué. Ces fouilles avaient révélé des vestiges d'habitations de grande qualité.

La mosaïque devait appartenir à un édifice bâti en bordure de cette zone. Elle se compose d'un tapis central carré de 1,55 mètre de côté, richement décoré et entouré d'une large bordure de tesselles (petits cubes de pierre) jaunes parsemée de plaquettes de marbre colorés. Au centre du tapis, un médaillon met en évidence un récipient sur lequel deux oiseaux sont perchés.

Après avoir été soigneusement nettoyée et documentée sur place, la mosaïque sera prélevée pour être conservée dans les collections du Musée romain d'Avenches. Une opération qui s'annonce délicate. (ats/nxp)