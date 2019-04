Une infirmière terminant son service a été agressée sur le parking du personnel à Yverdon-les-Bains dans la nuit de mardi à mercredi, aux alentours de 22h40, annonce la police cantonale vaudoise dans un communiqué.

Alors qu’elle arrivait à sa voiture, un individu l’a accostée et lui a demandé son sac. Ne comprenant pas ce qui se passait, elle n’a pas réagi tout de suite. L’individu a alors brandi une arme à feu et l’a frappée à la tête avant de se saisir du sac et de prendre la fuite en direction du Collège de la Passerelle, explique la police. Légèrement blessée, l'infirmière s’est rendue à l’hôpital où elle a été prise en charge.

Son agresseur court toujours. La police lance un appel à témoins. Il s'agit d'un homme de type africain, âgé de à 30 ans, de corpulence fine et mesurant près de 180 cm. Il était vêtu d’une veste d’hiver noire avec une capuche à fourrure, peut-être de couleur beige. Il portait un jean noir et des baskets de même couleur. Il s’exprimait en français, sans accent particulier. La police recherche aussi le sac à main de l'infirmière. Il s’agit d’un sac de marque Roxy à poignées violettes.

Les témoins éventuels de cette agression et les personnes ayant des informations peuvent contacter la police en appelant le numéro 021 333 5 333 ou en s’adressant au poste le plus proche.