La pétition pour préserver la région Chasseron – Creux-du-Van des éoliennes a été déposée mardi au Grand Conseil vaudois. Un classement de la région à l'Inventaire fédéral des paysages est désormais demandé.

Paysage Libre Vaud avec Pro Natura Vaud, Helvetia Nostra, la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage et BirdLife entre autres, ont tiré la sonnette d'alarme ce printemps. Leur pétition demande de sauver les paysages, les milieux naturels, l'avifaune et les chiroptères de la région située entre le Chasseron et le Creux-du-Van, menacée par la construction d'une quarantaine d'éoliennes géantes.

Le résultat de la pétition met clairement en doute la crédibilité des trois projets éoliens qui y sont prévus. Les organisations partenaires demandent leur abandon pur et simple, indiquent-elles dans leur communiqué.

Plusieurs démarches en cours

Les promoteurs zurichois, genevois ou vaudois de ces projets les présentent comme faciles à intégrer dans le paysage et à accepter par la population. «Avec un tel résultat et la prise de conscience qu'il implique, leurs propos perdent toute crédibilité», estime Jean-Marc Blanc, directeur du projet de pétition.

Sur le plan politique, plusieurs démarches sont déjà lancées. Le député Yvan Pahud a déposé une interpellation demandant au Conseil d'Etat s'il entend geler comme le canton de Thurgovie la planification des parcs éoliens par mesure de précaution pour la santé de la population.

De plus, le député UDC suivra attentivement le traitement de la pétition. Il militera pour que le Grand Conseil la prenne au sérieux au moment où le gouvernement doit bien admettre que ses ambitions éoliennes ne sont pas compatibles avec les réalités territoriales du canton, où aucune éolienne n'a été construite à ce jour.

Demande au Conseil fédéral

Sur le plan fédéral, le conseiller national Michaël Buffat (UDC/VD) va déposer une demande au Conseil fédéral, visant à classer la région du Chasseron à l'Inventaire fédéral des paysages. Enfin, au niveau local, les pétitionnaires devraient être entendus par les communes concernées.

La pétition a été lancée le 8 mai dernier. Elle est appuyée par un comité de parrainage composé notamment de l'ancien directeur de l'Office fédéral de l'environnement Philippe Roch, du chanteur Michel Bühler et de l'ancien conseiller national radical neuchâtelois Claude Frey. (ats/nxp)