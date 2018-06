L'agglomération Lausanne-Morges va se doter d'une tour de contrôle qui lui permettra de gérer le trafic de manière coordonnée et en temps réel. Objectif: mieux informer et diriger les conducteurs en cas d'accidents, de manifestations et pendant les grands chantiers.

Gestion sectorielle

La gestion du trafic à l'échelle de l'agglomération se fait aujourd'hui de manière très sectorielle. La police cantonale, les polices de Lausanne et de Morges, les transports publics de la région lausannoise (tl) et ceux de Morges (mbc) ne sont aujourd'hui pas coordonnés, a déclaré lundi devant la presse Nuria Gorrite, présidente du Conseil d'Etat vaudois.

A l'heure où les perturbations sont quotidiennes, une période de grands chantiers s'annonce. Avec notamment le goulet de Crissier, de nouvelles jonctions autoroutières, des requalifications de routes. la construction du tram, les bus BHNS, métro m3, a poursuivi la cheffe du Département des infrastructures. A cela s'ajoute les accidents, les accrochages qui génèrent des bouchons.

Relier les installations

Pour répondre à ce défi, la Confédération, le canton et les 26 communes de l'agglomération ont décidé de regrouper leurs compétences, leurs outils, leurs ressources et leurs équipements. Le coeur du dispositif est le projet de gestion coordonnée du trafic d'agglomération (GCTA). Cet outil relie entre elles les installations (capteurs, caméras, feux, panneaux d'information). (ats/nxp)