Le PLR (21,20%) devance l'UDC (19,07%) dans la course au National dans le canton de Vaud, après le dépouillement de 42% des suffrages et alors que les résultats des principales villes ne sont pas tombés. Ils sont suivis du PS qui obtient 17,73% et des Verts qui font pour l'heure un très bon score ( 14,57%) et pourraient gagner deux sièges.

Au PLR, le conseiller aux Etats Olivier Français fait largement la course en tête devant les sortants Isabelle Moret et Olivier Feller. Quatrième, la conseillère d'Etat Jacqueline de Quattro devrait être élue et se retrouver sous la coupole dès la prochaine législature. A ce stade, le cinquième siège revient au sortant Frédéric Borloz.

L'UDC se maintient pour l'heure à quatre fauteuils, mais les résultats des villes ne sont pas connus et celles-ci ont tendance à moins voter UDC que les campagnes. Reste que Michael Buffat se dit «assez confiant que le parti conserve son quatrième siège».

Maillard en tête Les trois sortants occupent pour l'heure les premières places dans l'ordre suivant: Jean-Pierre Grin, Jacques Nicolet et Michaël Buffat. Le député au Grand Conseil Jean-François Thuillard est bien parti pour les rejoindre à Berne.

Du côté des socialistes, les résultats provisoires laissent penser qu'un des cinq sièges est menacé. Président de l'Union syndicale suisse (USS), Pierre-Yves Maillard est en pole position. Il se place devant la conseillère nationale et candidate aux Etats Ada Marra et le chef de groupe aux Chambres Roger Nordmann. Derrière, Brigitte Crottaz et Samuel Bendahan sont dans un mouchoir de poche. S'agissant de l'élection du sortant Nicolas Rochat Fernandez, elle n'est pas assurée.

Carton vert

Alors que les Verts comptaient deux représentants lors de la dernière législature, ils pourraient bien voir leur députation doubler. C'est du moins l'avis de l'ancien syndic écologiste de Lausanne et mathématicien Daniel Brélaz. Après le dépouillement de 10% des voix, il estimait qu'il y a 90% de chances que son parti compte quatre fauteuils.

Dans les détails, la conseillère nationale et candidate aux Etats Adèle Thorens Goumaz prend la première place devant le sortant Daniel Brélaz. La secrétaire générale de la Fédération des consommateurs (FRC) Sophie Michaud Gigon obtient la troisième place devant Valentine Python et la députée Léonore Porchet. Précisons que les jeunes Verts obtiennent un bon résultat: 3,07% des suffrages.

La vague écologiste profite également aux Vert'libéraux qui recueillent 6,74% des voix. Isabelle Chevalley repartira a priori pour un tour à Berne et son parti pourrait même gagner un deuxième siège.

PDC menacé

Du côté du PDC, uniquement représenté par Claude Béglé à Berne, c'est la soupe à la grimace avec un tout petit 1,82% des bulletins de vote. L'ancien patron de la Poste est donc clairement menacé.

La gauche radicale ne devrait pas revenir au National cette année. Ensemble à Gauche recueille 1,74% des voix et le POP 1,46%. Quant à la participation, elle atteint 42,83%. Pour rappel, en raison de sa croissance démographique, le canton de Vaud a droit à un siège supplémentaire au Conseil national. Il passe ainsi dès la législature à venir de 18 à 19 fauteuils.

Vers un ballottage général aux Etats

Le canton de Vaud s'achemine vers un ballottage général pour l'élection au Conseil des Etats. Alors que 89% des bulletins sont dépouillés, la Verte Adèle Thorens reste en tête avec 39,80% des suffrages, talonnée par sa colistière socialiste Ada Marra (39,56%). L'écart est désormais de plus de dix points avec le PLR Olivier Français (29,21%).

Les deux candidats UDC arrivent largement derrière avec 17,82% pour le président du parti Jacques Nicolet et 16,46% pour Michaël Buffat. Cinq communes restent à dépouiller, dont les villes de Montreux et Morges. (ats/nxp)