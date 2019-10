Deux candidates sont au coude à coude pour l'élection au Conseil des Etats après 10% de dépouillement dans le canton de Vaud. La Verte Adèle Thorens devance de peu la socialiste Ada Mara. Elles sont talonnées par le PLR Olivier Français.

Selon des résultats très provisoires, seules quelques dizaines de voix séparent les deux candidates du ticket rose-vert. Adèle Thorens obtient 33,02%, Ada Marra 32,72%. Olivier Français suit avec 30,93%, environ 400 voix derrière la socialiste.

Les deux conseillers nationaux UDC sont distancés avec 25,42% pour le président du parti Jacques Nicolet et 22, 93% pour Michaël Buffat (22,93%). La Vert'libérale Isabelle Chevalley suit nettement plus loin (12,53%). La participation s'élève pour l'heure à 45,72%. Aucune grande ville n'a été dépouillée.

Appétit pour le National

Le siège supplémentaire auquel la députation vaudoise à Berne a droit en raison de sa croissance démographique aiguise l'appétit de tous les partis dans la campagne pour les élections fédérales. Les Verts sont en bonne position pour l'obtenir. Autres enjeux: la réélection du PDC Claude Béglé et les chances du ticket rose/vert aux Etats face au sortant Olivier Français (PLR).

Au Conseil national, sur les 18 sièges que compte aujourd'hui le canton de Vaud, cinq reviennent au PLR, cinq au PS, quatre à l'UDC, deux aux Verts, un au PDC et un aux Vert'libéraux. Sans surprise, la perspective d'un fauteuil supplémentaire pour la députation fait saliver de tous les côtés de l'échiquier politique: 374 candidats répartis sur 24 listes sont ainsi en lice pour les 19 sièges.

Un sixième siège

Au vu des préoccupations de la population pour le climat et des importantes mobilisations dans les rues lausannoises, les Verts partent favoris dans la course. Outre les sortants Adèle Thorens Goumaz et Daniel Brélaz, qui s'est engagé à quitter le Parlement en cours de législature, le parti propose des personnalités bien profilées pour le poste: la secrétaire générale de la Fédération des consommateurs Sophie Michaud Gigon et les députés Raphaël Mahaim et Léonore Porchet.

Toujours à gauche, où les formations se sont apparentées, les socialistes espèrent reconquérir un sixième siège. Parmi leurs atouts, le très populaire Pierre-Yves Maillard, président de l'Union syndicale suisse. Nul doute que l'ancien conseiller d'Etat, véritable locomotive électorale, siégera prochainement à nouveau sous la Coupole.

Cavalier seul

Autre stratégie à droite où les formations partent en ordre dispersé. Tout comme aux dernières élections, PLR et UDC ne s'apparentent pas, ce qui avait plutôt réussi aux libéraux-radicaux puisque le parti avait décroché un siège supplémentaire en 2015. Et le PLR veut continuer sur sa lancée en visant un sixième fauteuil en octobre.

Pour ce faire, lui aussi a un atout de poids dans son jeu: la conseillère d'Etat Jacqueline de Quattro, qui devrait être logiquement bien élue à Berne. Parmi les sortants, seul Fathi Derder a décidé de ne pas se représenter.

Tout à droite à l'UDC, on souhaite avant tout conforter l'acquis, à savoir les quatre sièges, mais pourquoi pas en obtenir un cinquième. Chez les sortants, Alice Glauser-Zufferey, seule représentante féminine, ne souhaite pas rempiler.

Sort de Béglé

Mais c'est surtout au centre que les regards se tournent en ce moment. Unique représentant du PDC Vaud au National, Claude Béglé a beaucoup fait parler de lui lors de son récent voyage et ses tweets controversés en Corée du Nord.

Maintenu comme tête de liste, l'ancien patron de la Poste en est toutefois ressorti fragilisé et son siège est menacé. D'autant plus qu'il avait été le moins bien élu en 2015 avec près de 10'000 voix de moins que l'avant-dernière Isabelle Chevalley. Pour ces élections, son parti est apparenté à plusieurs formations réunies au sein de l'Alliance du Centre: le PBD, le PEV et l'UDF.

Du côté des Vert'libéraux, représentés par Isabelle Chevalley, on aimerait conquérir un second siège, mais la piste du statu quo semble plus plausible. La formation, apparentée avec le parti pirate, présente notamment le député et président de section cantonale François Pointet.

A gauche de la gauche, après une période tendue et des relations compliquées, Ensemble à Gauche (EàG) et le POP ont finalement décidé d'un sous-apparentement. Objectif: obtenir au moins un siège au parlement. Parmi les candidats d'EàG, Franziska Meinherz et Jean-Michel Dolivo. Et du POP, Anaïs Timofte et Bernard Borel. (ats/nxp)