Faute de trouver un accord avec Lyria s'agissant des liaisons TGV Lausanne-Paris via Vallorbe, le canton de Vaud et la Région Bourgogne-Franche-Comté ont fait mettre ce point à l'ordre du jour de la prochaine conférence diplomatique franco-suisse. Les régions demandent encore à la société de revoir sa formule.

Réunis mercredi, les partenaires franco-suisse membres du comité de suivi de la desserte TGV Lyria refusent de se résoudre à la décision de la société de supprimer dès 2020 une des quatre liaisons entre Lausanne à Paris, passant par la Bourgogne-Franche-Comté. Devant ce désaccord, elles annoncent vendredi avoir décidé de saisir les autorités nationales françaises et suisses.

La voie jurassienne

Les régions partenaires disent ainsi vouloir «qu'elles appliquent l'engagement pris de faire respecter aux entreprises ferroviaires la coordination de leur action pour améliorer le service des transports via la voie jurassienne». Ce point a donc été mis à l'agenda de la conférence diplomatique du 16 avril.

Pour rappel, TGV Lyria a annoncé en janvier une «refonte complète du plan de transport». Les voyageurs au départ de Lausanne disposeront d'une offre et d'une capacité nette accrue.

Il y aura trois liaisons Lausanne-Paris via Vallorbe et trois liaisons Paris-Lausanne via Genève sans changement à Genève. Soit, au final, six allers-retours Paris-Lausanne au lieu de cinq aujourd'hui (quatre via le Jura, un via Genève). L'entreprise avait par ailleurs ajouté que cette stratégie tenait compte des travaux en gare de Lausanne. (ats/nxp)