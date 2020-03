Le gouvernement vaudois a pris de nouvelles mesures exceptionnelles pour protéger la population par voie d'arrêté. Dès mardi 06h00, tout rassemblement public est interdit; les rassemblements privés limités à 10 personnes, les commerces fermés sauf les essentiels.

L'arrêté du Conseil d'Etat prend effet dès mardi jusqu'au 30 avril à minuit. Il a pour objectif d'endiguer au plus vite la propagation de la maladie afin de protéger les personnes les plus vulnérables, et tout entreprendre pour éviter l'effondrement de notre système de santé, écrit le gouvernement dans son communiqué. (ats/nxp)