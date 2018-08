Forte augmentation du nombre des accouchements au CHUV

Quelque 3300 accouchements se déroulent chaque année au CHUV à Lausanne. D'ici à 2030, leur nombre se montera entre 4300 à 4500, en raison de l'explosion démographique et de la fermeture de l'Hôpital du Samaritain à Vevey (VD).



Depuis quinze ans, le CHUV accueille 100 accouchements de plus par an, explique David Baud, chef du service d'obstétrique du Centre hospitalier universitaire vaudois. La population féminine en âge de procréer devrait elle augmenter de 18% d'ici à 2030 dans le canton.



De plus, dès l'été 2019, l'hôpital de Vevey va fermer ses portes, en raison de l'ouverture de celui de Rennaz. «On estime qu'un tiers des patientes concernées viendront accoucher à Lausanne, des défis auxquels il faut se préparer», souligne le professeur.