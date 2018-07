Un inconnu a fait main basse mercredi sur une petite dizaine de montres exposées dans la vitrine du Royal Plaza, un hôtel cinq étoiles de Montreux. Il a pris la fuite à bord d'un scooter conduit par un complice.

Le malfrat est entré dans le palace muni d'une arme de poing. Il a menacé un employé et quelques clients qui se trouvaient sur place et est parvenu à ouvrir une vitrine d'exposition, explique jeudi Olivia Cutruzzola, porte-parole de la police vaudoise. Il a quitté les lieux à bord d'un scooter noir conduit par un complice. Ils sont partis en direction de la gare de Montreux. Tous deux étaient casqués et vêtus de vêtements foncés. Ils n'ont pas pu être interpellés, malgré le dispositif mis en place.

La police a lancé un appel à témoins (021 333 5 333). L'enquête se poursuit. Elle a été confiée aux inspecteurs de la Brigade des délits sériels.