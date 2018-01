La Fête des Vignerons 2019 a entamé lundi un tour de Suisse promotionnel. Elle a également inauguré deux ballons et une locomotive à ses couleurs. Du 18 juillet au 11 août 2019, Vevey (VD) accueillera la 12e Fête des Vignerons. Environ 20'000 spectateurs sont attendus pour chacune des 18 représentations.

La manifestation veveysanne a lancé son Tour de Suisse promotionnel. Il se déroulera sur plus de 80 jours, tout au long de l'année 2018, avec également des escales prévues en France, en Allemagne et en Italie.

Son objectif: faire découvrir à ses visiteurs l'esprit et l'histoire de la Fête des Vignerons, dévoiler les prémices de l'édition 2019, mais aussi promouvoir le patrimoine viticole et touristique du Lavaux et du Chablais vaudois.

Espace muséal et multimedia, jeux interactifs

Espace muséal et multimédia, jeux interactifs, immersion virtuelle dans les arènes de 2019 seront notamment proposés sur le stand, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

Parmi les étapes prévues figurent Berne, Zurich et Bâle en mai, divers festivals d'été comme le Montreux Jazz et le Paléo, le Tessin en juillet, la Fête des vendanges de Neuchâtel en septembre, ou encore la Foire du Valais et l'OLMA de Saint-Gall en octobre.

Les cantons de la partie

Lors de la Fête des Vignerons 2019, des journées cantonales seront organisées. Les cantons suisses y participeront en présentant leur culture et leurs produits du terroir. Le Tour de Suisse se propose donc de les accueillir sur les lieux d'exposition pour une première rencontre avant l'événement de 2019.

Ce voyage a débuté lundi dans le cadre du 40e Festival International de Ballons de Château-d'Oex, qui dure jusqu'à dimanche prochain. La Fête des Vignerons y est invitée d'honneur.

Lors de ses nombreuses étapes, la caravane sera accompagnée de l'un ou l'autre des deux ballons à ses couleurs: l'un capable d'emporter quatre passagers, l'autre, captif, offrira aux enfants une vue d'en haut du site de l'exposition.

Une locomotive aux couleurs de la Fête des Vignerons a également été inaugurée lundi. Elle circulera en 2018 et 2019 sur la ligne du Montreux - Oberland Bernois (MOB). (ats/nxp)