Aquatis, en bref

Concept unique en Suisse et en Europe, AQUATIS est aussi le plus grand Aquarium-Vivarium d'eau douce en Europe. Il ouvrira ses portes le 21 octobre prochain.



Tout à la fois voyage exceptionnel à travers les milieux d'eau douce les plus fascinants de la planète et première destination culturelle et touristique de Suisse consacrée aux écosystèmes et au développement durable, AQUATIS appartient à une nouvelle génération d'espaces.



Loisirs, découvertes et immersion y sont combinés à diverses technologies innovantes et interactives, créant des scénographies uniques.



Près de deux millions de litres d’eau douce, 20 écosystèmes différents, 46 aquariums, vivariums, terrariums, 100 reptiles et 10 000 poissons venus des 5 continents offrent aux visiteurs un parcours riche et varié sur les deux étages du bâtiment.



Grâce aux technologies numériques, telles que des projections grandeur nature, le parcours de visite, avec ses reptiles, ses amphibiens et ses poissons, s’enrichit de représentations animales virtuelles. AQUATIS utilise les meilleures techniques de vulgarisation scientifique à travers une mise en scène spectaculaire des 5 continents. Trait d’union entre la science, la nature et le grand public, AQUATIS se présente aussi comme un forum où se rencontreront scientifiques, néophytes,

amateurs et simples curieux.