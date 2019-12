Pilotez votre chauffage

La Suisse compte plus de 700 000 résidences secondaires. Des résidences qui ne sont donc habitées qu'une partie de l'année. Grâce à des mesures simples, leur chauffage pourrait être optimisé et, selon les calculs de la Confédération, ces nouveaux systèmes cachent un potentiel d'économie d'énergie annuel de plus de 600 000 tonnes de CO2 et 2 GWh. En novembre, SuisseEnergie lançait donc la plateforme nationale MakeHeatSimple.ch en collaboration avec neuf cantons et les professionnels du secteur pour faciliter le passage des propriétaires au chauffage connecté.

Avec ces chauffages commandés à distance, le risque de trouver un appartement froid à son arrivée appartient au passé. Tout comme l'idée très énergivore de laisser le chauffage tourner en son absence. L'installation et la manipulation de tels systèmes sont beaucoup plus simples que par le passé. Et l'investissement correspondant, entre 500 et 2500 francs selon votre situation, est amorti en très peu de temps grâce aux économies réalisées.

Vous trouverez dès à présent sur la plateforme makeheatsimple.ch toutes les informations et des conseils pertinents. Grâce à un outil de calcul, vous pouvez savoir en quelques clics combien d'argent et d'énergie vous pouvez économiser selon votre situation et votre système actuel. Une fois votre choix fait, MakeHeatSimple.ch vous aide même à trouver le professionnel agréé le plus proche de votre résidence.