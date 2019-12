Rencontres coquines: 3 raisons d’oublier Tinder

La plateforme de casual dating TheCasualLounge.ch s’adresse aux femmes et aux hommes qui ne veulent pas renoncer aux relations passagères. Notre système de mise en relation propose aux utilisateurs du site une présélection de personnes qui leur correspondent au plan sexuel et qui habitent dans une ville ou une région donnée. Les casual daters décident ensuite eux-mêmes avec qui ils souhaitent prendre contact. Sur TheCasualLounge.ch , l’anonymat et le sérieux sont primordiaux. Mais le style, la culture et l’érotisme sont également associés étroitement les uns aux autres.

1. Des utilisateurs trop désinvoltes

Tinder a beau compter de très nombreux utilisateurs et utilisatrices, il est rare de parvenir à concrétiser une rencontre sans engagement via la célèbre application. La raison principale en est simple: la plupart des personnes inscrites sur Tinder utilisent l’application pour se distraire, sans réelle volonté d’aller jusqu’à une rencontre «in real life». Vous en avez peut-être déjà fait l’expérience: l’échange avec telle ou telle charmante utilisatrice tourne court au bout d’une dizaine de minutes (quand ce n’est pas quelques secondes!). Et même lorsque la conversation prend corps, d’autres difficultés surgissent: car Tinder compte un certain nombre d’utilisatrices à la recherche de leur âme sœur, et qui attendent beaucoup de cette rencontre semi-improvisée. Pour éviter de perdre votre temps dans des quiproquos interminables, optez plutôt pour un site de rencontres coquines comme TheCasualLounge. Ses membres partagent un seul et même objectif: passer une nuit torride avec un inconnu sans se soucier du lendemain.

2. L’absence d’anonymat

C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles les utilisatrices de Tinder n’osent pas aller jusqu’au bout: l’application ne garantit aucunement leur anonymat. Quand on sait qu’elle est la propriété de Facebook – une piètre référence en la matière –, il n’y a pas de quoi s’en étonner. Les meilleurs portails de rencontres érotiques, en revanche, placent l’anonymat des utilisateurs au centre du processus de rencontre. Résultat? Les femmes n’hésitent pas à prendre l’initiative et le nombre de rencontres explose.

3. Des mises en relation totalement aléatoires

Quiconque a déjà essayé la célèbre application de rencontres s’en est vite rendu compte: les suggestions de Tinder sont rarement pertinentes. Mais comment pourraient-elles ne pas l’être étant donné la pauvreté des informations recueillies par l’application auprès de ses utilisateurs? En face, un portail comme TheCasualLounge prend en compte vos préférences sexuelles pour vous mettre en contact avec des femmes partageant les mêmes fantasmes ou les mêmes envies d’un soir. L’idée n'a rien de sorcier, mais le résultat est diablement efficace!

