Comment trouver un plan coquin?

La plateforme de casual dating TheCasualLounge.ch s’adresse aux femmes et aux hommes qui ne veulent pas renoncer aux relations passagères. Notre système de mise en relation propose aux utilisateurs du site une présélection de personnes qui leur correspondent au plan sexuel et qui habitent dans une ville ou une région donnée. Les casual daters décident ensuite eux-mêmes avec qui ils souhaitent prendre contact. Sur TheCasualLounge.ch , l’anonymat et le sérieux sont primordiaux. Mais le style, la culture et l’érotisme sont également associés étroitement les uns aux autres.

Désormais très fréquentés par des femmes de tous âges dans l’ensemble de la Suisse, les portails de rencontres coquines sont hautement concurrentiels. Il va donc falloir vous démarquer pour attirer et conserver l’attention de ces dames. Voici trois conseils de pro pour décrocher facilement un «plan cul».

1. Soignez votre profil

Même si cela peut paraître évident, cette première étape est bien souvent bâclée par les utilisateurs trop impatients. Erreur fatale! Sur les sites de rencontres passagères les plus populaires, comme TheCasualLounge, ce sont les femmes qui prennent l’initiative de la rencontre. Et si votre profil n’affiche aucune photo (ou une photo… inappropriée), n’indique pas d’informations concrètes sur vos préférences ou est truffé d’énormes fautes d’orthographe, le nombre de «coquines» susceptibles de vous envoyer un message sera très faible. Par conséquent, prenez le temps de rédiger un profil digne de ce nom, et utilisez une photo ni trop sérieuse, ni trop vulgaire.

2. Allez-y doucement

Au moment des premiers échanges sur la plateforme, il s’agit avant tout de montrer à votre interlocutrice qu’elle pourra compter sur vous en tant que partenaire coquin. Vous devez donc véhiculer l’image d’une personne décontractée (avec vous, il n’y aura pas de prise de tête) tout en lui laissant entendre que la nuit pourrait être longue et torride. Evoquez des sujets légers pour commencer, et évitez de lui poser des questions sur sa vie personnelle (vous n’êtes pas là pour trouver l’âme sœur, et elle non plus). Faites monter la tension sexuelle sans précipitation, en évitant à tout prix les propos trop directs, du type «Tu veux baiser?».

3. Ne vous découragez pas

Si vous débutez, vous ne décrocherez probablement pas un rendez-vous en deux minutes. Mais ne jetez pas l’éponge et restez patient! Le premier portail de rencontres coquines en Suisse, TheCasualLounge, compte 3 femmes pour 2 hommes: autrement dit, vous finirez forcément par trouver quelqu’un avec qui finir la soirée en beauté. Alors gardez l’esprit ouvert, respirez un bon coup et repartez à la chasse!

Pour en savoir plus et vous inscrire gratuitement, rendez-vous sur TheCasualLounge.ch.

