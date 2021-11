Ils s’appellent Daniela et Nicola, sont en couple et font rire des millions de personnes sur les réseaux sociaux avec leur compte Nicocapone et leurs histoires du quotidien. Facebook, Instagram ou encore TikTok, tout y passe. Le couple de youtubeurs vaudois était de passage dans un centre commercial de Crissier (VD) ce samedi 13 novembre pour une séance de dédicaces, en compagnie de l’humoriste français Kev Adams. Encore inconnu il y a 5 ans, le duo Nicocapone est aujourd’hui suivi par plus de 16 millions de fans sur TikTok et comptabilise un demi-milliard de likes sur ce réseau social. Grâce à la pandémie, Dani et Nico ont encore gagné des followers et viennent de recevoir une proposition pour la télévision française. Un projet avec le présentateur-producteur Arthur est envisagé pour 2023. Nous avons rencontré ces deux Vaudois, qui malgré le succès, continuent de se lever tous les matins pour aller bosser, comme Monsieur et Madame tout le monde.