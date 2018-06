Après une semaine passée dans le Michigan pour affaires, Barbara Nielsen avait hâte de retrouver sa petite famille à l'aéroport de Fort Smith (Arkansas). Le coeur battant, elle est sortie de l'avion avec une seule idée en tête: prendre dans ses bras son mari Brandon et son fils Daimen, 4 ans.

En passant le portique des arrivées, l'Américaine a cependant cru faire une syncope en voyant la grosse pancarte que tenait son fiston: «Bienvenue à la maison après la prison, maman». Très amusée, Barbara a partagé une photo du fameux panneau sur Facebook, où il a beaucoup fait rigoler les internautes, raconte ABC News.

Le petit garçon n'avait évidemment aucune idée de ce que disait la pancarte. L'idée venait de Brandon, que Barbara a affectueusement qualifié d'«abruti». «J'ai juste regardé mon mari et j'ai roulé les yeux. Et bien sûr, tout le monde autour de nous souriait et rigolait», raconte l'Américaine. (Le Matin)