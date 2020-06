Les chamboulements qui ont récemment secoué toute l'humanité en un éclair, Daniel Thorson, en est passé à côté.

Ce jeune Américain de 33 ans en quête d'une vie plus zen s'était volontairement isolé depuis la mi-mars en pleine nature, dans le calme d'une cabane située dans le Vermont.

Après 75 jours de méditation en solitaire et en silence, le jeune homme membre d'une communauté bouddhiste, requinqué, s'est pris une claque monumentale à son retour en découvrant un monde transformé.

«Ai-je manqué quelque chose?»

Le 23 mai, il apprend d'un coup avec stupeur tout ce qui s'était passé ces derniers mois, de la pandémie du coronavirus à la révolte provoquée par la mort de George Floyd.

Effaré par ce brusque retour à la réalité, le jeune homme a tweeté cette question tristement cocasse: «Je suis de retour après 75 jours de silence. Ai-je manqué quelque chose?»

I'm back from 75 days in silence. Did I miss anything?