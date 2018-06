Avec sa langue pendante jusqu'au sol et ses filets de bave aux lèvres, le bulldog Zsa Zsa a remporté samedi le titre de chien le plus laid du monde lors d'une compétition annuelle à Petaluma, en Californie (ouest des Etats-Unis).

«Elle est si laide, qu'elle en est jolie»

La chienne, âgée de 9 ans, a écrasé ses 13 concurrents par ses atouts: des yeux vitreux, une dentition imparfaite, des épaules de déménageur et des griffes vernies de rose, assorties à la couleur de son collier.

Elle a été nommée du nom de la célèbre actrice Zsa Zsa Gabor, a indiqué sa maîtresse. «Elle est si laide, qu'elle en est jolie», a-t-elle expliqué, citée par les médias.

Do children shake Zsa Zsa’s tongue? Yes! #WorldsUgliestDog winner, Zsa Zsa, his here with her owners! pic.twitter.com/iNXCWynvoE