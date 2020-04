C'est toujours une chance d'avoir un voisin sympathique. Encore plus en cette période de confinement. Les habitants de ce quartier de la ville de Cork, en Irlande, sont particulièrement heureux de vivre à côté de chez Scott Dugan. Celui-ci a eu l'excellente idée, raconte Wbrz, de projeter sa collection de classiques d'Hollywood sur la façade en face de chez lui.

Ainsi, ses voisins peuvent en profiter tous ensemble, mais chacun chez soi, ayant l'impression de partager quelque chose. «Il a eu la plus belle des idées», témoigne l'une de ses voisines. L'ingénieux Irlandais a également trouvé une solution pour ne pas avoir à diffuser la bande-son depuis chez lui, ce qui pourrait déranger celui qui ne veut pas regarder le film. Il communique au quartier une fréquence FM sur laquelle chacun branche sa radio, ayant ainsi le son du film dans chaque jardin. Vive le cinéma!

My neighbour @scottduggan had the most beautiful idea to project classic movies for our terrace, listening to the movie on an FM signal sitting in our own separate front gardens made us all feel a little less alone :) donations went to @AgeAction pic.twitter.com/8lhEnYW21l