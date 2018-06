La police de Toronto a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête après le vol d'une gravure de Banksy dans une galerie d'art de Toronto qui consacre une exposition au célèbre artiste de rue britannique.

Banksy Print Stolen From Exhibition In Toronto: "The work in question is called Trolley Hunters, a satirical image of Neanderthal-ish men hunting a shopping cart. It's said to be the artist's critique on corporate food production. Its value is estimated… https://t.co/AvxAdBhgCz pic.twitter.com/2VAiLg1L2y