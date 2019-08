Le parc animalier belge de Pairi Daiza a annoncé vendredi la naissance de deux bébés pandas géants, trois ans après celle d'un petit mâle, Tian Bao, une première à l'époque en Belgique.

«Les équipes de Pairi Daiza et du China Conservation and Research Center for the Giant Panda ont l'immense joie de vous annoncer la naissance de deux bébés pandas géants à Pairi Daiza», est-il annoncé dans un communiqué.

Les responsables du parc animalier belge se sont félicités de la date de la naissance, le 8 août, ou 08/08, ce chiffre étant celui de la chance dans la culture chinoise.

«Trésor du Ciel»

Prêtés pour 15 ans par la Chine, la femelle Hao Hao et son compagnon Xing Hui avaient été accueillis en grande pompe en Belgique en février 2014 et sont rapidement devenus l'une des principales attractions du parc Pairi Daiza.

Le 2 juin 2016, un petit mâle était né et avait reçu le nom de Tian Bao, «Trésor du Ciel». Les naissances restent rares pour cette espèce en danger.

«C'est un nouvel espoir pour la préservation de cette espèce classée vulnérable», souligne Pairi Daiza.

«A ce jour, onze pandas géants nés en captivité ont déjà été réintroduits en pleine nature. Neuf sont toujours en vie actuellement», est-il encore expliqué. (afp/nxp)