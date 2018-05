Ce n'est certainement pas «la journée» la plus officielle ou la plus connue, mais c'est une des plus bon enfants. Comme chaque premier samedi du mois de mai depuis 2005, c'est le World Naked Gardening Day, du nom d'une initiative qui invite chacun et chacune à jardiner tout nu. Un appel suivi déjà sur Instagram qui réuni les souvenirs d'adeptes sous le mot clé #worldnakedgardeningday.

Et si d'aventure l'envie vous prenait de biner votre potager en tenue de nymphe ou d'éphèbe galicien afin de célébrer dignement l'harmonie du corps et de la nature, la bonne nouvelle est que la météo devrait le permettre samedi. La mauvaise est qu'il faudra sans doute bien veiller à ce que votre espace privé en soit bel et bien un, autrement dit à l'abri du regard des âmes pudiques promptes à s'offusquer.

Et il va sans dire que la crème solaire est de rigueur en toutes circonstances.

(Le Matin)