Le sourire, c'est une carte de visite primordiale pour la confiance en soi. Se casser une dent peut donc facilement tourner au calvaire et donner envie de se cacher au fond d'un trou. C'est ce qui est arrivé à Roxy Jacenko, une Australienne de 37 ans populaire sur Instagram. Au début de l'année, la malheureuse s'est cassé les deux dents de devant en tombant dans sa baignoire.

Toute personne ayant un minimum de bon sens se serait précipitée chez le dentiste. Roxy, elle, a préféré gérer le problème toute seule en faisant tenir ses dents avec... de la colle pour faux cils. Contre toute attente, sa technique plutôt particulière s'est avérée efficace pendant quatre mois. «C'était marrant. Et qui pouvait se douter à quel point cette bonne vieille colle était polyvalente?», a-t-elle raconté au «Daily Mail».

Et pourtant, l'Australienne l'a échappé belle. La colle n'est en effet pas du tout adaptée aux dents et à l'hygiène buccale, et Roxy aurait pu subir des complications, comme une infection. «La dent est une structure vivante. Elle possède de minuscules trous microscopiques. Chaque fois que vous y introduisez une substance comme de la colle, cela peut provoquer une irritation, entraîner des lésions nerveuses et nécessiter un canal radiculaire», explique à «Teen Vogue» le docteur Kourosh Maddahi, dentiste à Beverly Hills.

Heureusement pour Roxy, son bricolage dentaire n'a pas eu de fâcheuses conséquences. Mercredi, elle a fièrement pris la pose pour Instagram avec son sourire tout réparé, après être finalement passée chez le dentiste. «J'ai de nouveau des dents (...) Je n'aurai plus besoin de les coller avec de la colle pour faux cils», a jubilé la blonde.

(Le Matin)