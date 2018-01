Les candidats à poils et à plumes seront examinés par plus de 150 juges au Forum Fribourg ce jeudi dès 07h30, a indiqué la Fédération fribourgeoise de petits animaux, qui organise l'événement. Jamais une exposition nationale de cette importance n'a été mise en place en Suisse romande. La dernière de cette taille était à Berne en 2005.

Quelque 25'000 visiteurs sont attendus sur le site, où tout a aussi été mis en oeuvre pour les enfants grâce à de multiples ateliers, précisent les organisateurs. Plus de 800 bénévoles seront engagés.

Plus de 25'000 éleveuses et éleveurs amateurs faisant partie de la Fédération suisse participent au développement de l'aviculture dans le pays. Et l'on dénombre en sus environ 20'000 autres éleveurs amateurs qui ne font pas partie de la fédération. (ats/nxp)