Au moins, elle l'a pris avec le sourire. Une Britannique partie en vacances au Vietnam se réjouissait de patauger dans la magnifique piscine de son hôtel. En faisant défiler les photos de l'établissement sur le site Booking.com, Jenny Kershaw avait en effet flashé sur ce superbe bassin avec vue panoramique sur la ville.

Le problème, c'est qu'une fois la touriste arrivée sur place, la réalité ne correspondait pas tout à fait à l'image qu'elle s'était faite de cette piscine, raconte le «Daily Mail». Prise quasiment à la hauteur de la surface de l'eau, la photo publiée sur le site de réservations donnait l'impression que le bassin était immense. En fait, il s'agissait plus d'une grande baignoire que d'une piscine paradisiaque.

Our hotel pool in Vietnam...booking.com VS reality ???????????? we’ve been done there pic.twitter.com/lElDjxzFwd — Jenny Kershaw (@jennykershawx) 12 mai 2018

«La piscine de notre hôtel au Vietnam... Booking VS la réalité», a commenté la jeune femme sur Twitter, émojis morts de rire à l'appui. La publication de Jenny a fait hurler de rire les internautes, qui ont été plus de 70'000 à la retweeter et environ 150'000 à la «liker».

Le buzz prenant de l'ampleur, Booking.com a pris contact avec la Britannique pour lui demander de lui signaler l'image en question. Mais la jeune femme a insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas faire toute un plat de cette histoire. Le site a tout de même pris soin d'ajouter la mention «jacuzzi gratuit» sur la photo en question.

It’s ok, I don’t want to file a complaint...it’s just funny???? and I notice the pictures convinently been changed now anyway ... ???????? pic.twitter.com/QXhOoM5A0A — Jenny Kershaw (@jennykershawx) 15 mai 2018

(Le Matin)