Le groupe automobile Volkswagen a annoncé mardi avoir suspendu sa décision sur la construction d'une nouvelle usine en Turquie. Il se dit «préoccupé» après le début de l'offensive turque en Syrie.

«La décision sur la nouvelle usine a été repoussée par le directoire», a indiqué un porte-parole du constructeur. «Nous observons la situation de près et voyons l'évolution actuelle avec préoccupation.»

La Turquie a lancé mercredi dernier une offensive dans le nord-est de la Syrie contre une milice kurde soutenue par les Occidentaux dans la lutte antidjihadiste mais qu'Ankara accuse de terrorisme.

Le groupe automobile avait décidé «ses derniers mois» d'installer en Turquie son nouveau site de production d'Europe de l'Est, et non en Roumanie ou en Bulgarie, selon le quotidien «Handelsblatt». L'usine représente un investissement estimé entre 1,2 et 1,5 milliard d'euros (entre 1,32 et 1,65 milliard de francs) et devrait employer quelque 4000 personnes.

Choix polémique

Le choix du pays avait déjà suscité l'ire de plusieurs députés européens, qui ont accusé la Turquie d'avoir promis à Volkswagen de gros contrats publics et des subventions contraires à la législation européenne.

Les Etats membres de l'Union européenne ont condamné lundi l'intervention militaire turque dans le nord de la Syrie. Berlin a également condamné cette offensive et annoncé samedi stopper ses livraisons d'armes à la Turquie.

Environ un million de kurdes vivent en Allemagne, souvent originaires du territoire turc, sur les 2,5 millions de personnes de nationalité ou d'origine turque que compte le pays.