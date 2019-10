Vous souhaitez rencontrer un vrai cyborg?

La Volvo Art Session, plateforme de l’innovation, de l’art et du design, est organisée chaque année par Volvo Car Switzerland SA. Depuis 2017, elle met en lumière les tensions qui règnent entre l’homme et les nouvelles technologies. Le thème «Human meets Digital» est aussi bien repris par des discours de personnalités que par des œuvres d’artistes internationaux ayant pour but de contribuer au débat public. Avec la Volvo Art Session, Volvo Suisse joue un rôle pionnier dans le domaine de l’innovation et du design en exprimant sa volonté de n’avoir recours aux nouvelles technologies que si celles-ci rendent notre vie meilleure, plus facile et plus sûre.

Laissez-vous porter vers un voyage à travers l’infini qui mettra votre imagination à l’épreuve et vous donnera un aperçu de l’avenir. Soyez de la partie le 24 octobre prochain au Schiffbau de Zurich lors de la soirée d’ouverture exclusive de la Volvo Art Session 2019, la plateforme de l’innovation, de l’art et du design. Baptisée «Human meets Digital», cette neuvième édition est consacrée à la «cyborgisation» des humains.

Face-à-face avec un cyborg

Voici un aperçu de la vie de Neil Harbisson, le véritable cyborg qui peut «entendre» les couleurs grâce àune antenne appelée «Eyeborg» implantée dans sa tête. C’est ainsi par exemple qu’il compose sa chanson préférée en disposant des fruits dans son assiette. L’idée d’un tel implant n’est pas une coïncidence. Ce Britannique de 35 ans souffre d’achromatopsie depuis sa naissance. Mais son «troisième œil» n’est pas la seule raison de sa notoriété. Ce cyborg activiste se penche également sur l’éthique de la cybernétique, l’identité et la perception humaine en général. Le transhumanisme en matière de société et d’éthique est examiné de près avec Gerd Leonhard, futurologue et spécialiste renommé du débat concernant la relation de l’homme à la technologie.

Quel son peut bien émettre la couleur bleue?

Le visuel dans une nouvelle dimension

Vous aimeriez assister un jour à l’explosion des limites de l’espace et du temps? L’artiste à la renommée internationale Refik Anadol présentera justement ses œuvres intitulées «Infinity Room» et «Melting Memories». Son dernier objet de recherche représente des souvenirs, donc des activités cérébrales mémorisées, sous une forme visuelle encore jamais exploitée. Ce designer turc se verra décerner le «Lifetime Achievement Award» juste avant la Volvo Art Session à la Biennale de Florence.

Avec son «Infinity Room», Refik Anadol transforme la sensation d’infini en quelque chose de palpable.

Le son et la lumière sur la même longueur d’onde «Skalar», cet objet lumineux cinétique, vous montrera comment fusionner la lumière avec la musique. Christopher Bauder considère la lumière comme un matériau palpable et en fait des sculptures, qui sont non seulement impressionnantes sur le plan visuel, mais qui transmettent aussi une profondeur de la pensée et des aspects rêveurs. La Volvo Art Session proposera également de voir et d’écouter un extrait de cette installation lumineuse audiovisuelle inventée par l’artiste berlinois. La contribution musicale sera assurée par le producteur électro et DJ Kangding Ray.

Grâce à «Skalar», découvrez l’influence complexe de la lumière et des sons sur la perception humaine.

La Volvo Art Session 2018 – rétrospective

L’an dernier, la Volvo Art Session avait déjà fasciné des centaines d’amateurs de technique et d’art. Fidèles à la devise «Shaping New Realities», des artistes comme Andreas Wannerstedt et ses sculptures 3D hypnotiques, le collectif d’artistes russes Kuflex et ses deux œuvres interactives et accessibles ainsi que Christophe Bauder, l’artiste de l’année et son installation lumineuse audiovisuelle «Grid» ont présenté leurs œuvres. «Sophia the Robot» était l’une des principales attractions. Sa capacité de communication exceptionnelle avait laissé les spectateurs perplexes et répondait parfaitement au thème «Shaping New Realities».

