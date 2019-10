C’était déjà vrai cet été, même s’il nous a assuré que son téléphone n’avait pas souvent sonné. Denis Zakaria laisse son agent s’occuper de ses affaires, mais ce dernier doit avoir le téléphone qui s’apprête à chauffer! Car les médias européens commencent à s’affoler au sujet du joueur de l’équipe de Suisse et, cette fois, c’est le quotidien AS qui s’est excité.

Celui qui n’a pas manqué la moindre seconde de jeu avec le Borussia Mönchengladbach cette saison et acheté aux Young Boys contre un chèque de quelque 13 millions de francs il y a plus de deux ans devrait faire sauter la banque lors d’un prochain mercato. On parle d’une somme de plus de 45 millions pour convaincre les «Poulains» de lâcher leur international suisse aux 24 sélections.

Sur les rangs pour s’offrir l’ancien Servettien, il y a du beau linge. Manchester United, Tottenham et l’Atlético Madrid figurent parmi les clubs les plus pressants. Max Eberl, le directeur-sportif des «Fohlen» avait déjà fixé la barre pour un éventuel départ à 55 millions de francs il y a un mois, quand des clubs comme Dortmund, le Bayern Munich et l’Inter, notamment, s’étaient manifestés.

«Nous sommes extrêmement satisfaits du développement de Denis et planifions avec lui sur le long terme, avait expliqué Eberl à Bild, à l’époque. Gladbach est et reste un club qui s’appuie sur l’argent des transferts. Bien sûr, s’il y a des offres importantes, nous devrons les étudier.»