2200 kilomètres séparent Togliatti, camp de base de l'équipe de Suisse, et Kaliningrad, où elle affronte la Serbie vendredi soir. Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers ont dû traverser deux fuseaux horaires, soit un peu plus de trois heures de vol, pour rejoindre cette enclave russe située entre la Pologne et la Lituanie.

La Suisse n'a pas choisi la facilité lors de cette Coupe du monde, puisque son lieu de vie est le plus à l'est des trente-deux pays qualifiés. Et vu que Kaliningrad est la ville-hôte située la plus à l'ouest, il est facile de comprendre que la Nati n'est pas avantagée en ce qui concerne les voyages et les temps de récupération.

Pas de quoi inquiéter cependant Markus Tschopp, physiologue du sport rattaché à l'équipe de Suisse: «On a sensibilisé les joueurs aux désagréments que pourraient engendrer ces déplacements. Ils portent des bas de contention et des chaussettes spéciales. Et on leur demande de bien s'hydrater avec des boissons favorisant la récupération.»

Pour ses deux déplacements les plus longs de la phase de poules (Rostov-sur-le-Don et Kaliningrad), la Suisse a respecté les recommandations de la FIFA en partant deux jours avant le match. Le vol en direction de Nijni Novgorod (pour le match contre le Costa Rica) se fera cependant la veille de la partie. «C'est plus court. Et on gagne un jour de plus pour travailler à Togliatti», explique le spécialiste.

Et, plutôt que de rentrer immédiatement après les matches et d'arriver à 5h ou 6h du matin à Togliatti, en ayant passé une mauvaise nuit dans l'avion, les Suisses dorment systématiquement sur le lieu des parties. «Les joueurs sont mieux dans un bon lit. Et on rentre tranquillement le matin», continue Markus Tschopp.

Reste que pour ce match face à la Serbie, les «Aigles blancs» disposent d'un énorme atout: leur camp de base est situé à quelques kilomètres à peine de Kaliningrad. La sélection de Mladen Krstajic a fait le court voyage en car, ce qui est tout de même moins contraignant que de prendre l'avion.

Est-elle avantagée? La question a fait soupirer Vladimir Petkovic: «Non. Pour moi, ça n'a aucune importance. Les excuses, c'est pour les perdants. Et nous, on a envie d'être dans le camp des gagnants», a grincé le Mister. (nxp)