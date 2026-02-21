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À Rome, cinémas et bibliothèques sont des «refuges climatiques»
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Un incendie bloque plus de 5000 personnes dans deux villages
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Un incendie monstre prive la 3e étape du Tour de France de public
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Des solutions «low-tech» pour combattre la chaleur en ville
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La canicule écrase la France et pourrait mettre le pays à l'arrêt
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