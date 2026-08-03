Menu
Channels
News
Vidéos
Services
Météo
Horoscope
Plus
Menu
Channels
News
Vidéos
Services
Météo
Horoscope
Gadgets
Social Media
Home
Opinions
Suisse
Sports
Faits divers
Monde
People
Loisirs
Nous sommes le futur
Économie
Société
Santé & Environnement
Bien Manger
Auto & Moto
News piquantes
High-Tech
Communauté
Photos
Plus
Vidéos
Choisir une rubrique
Votations
Fermer
États-Unis
Trump menace de punir la Suisse avec «un simple trait de plume»
20
219
28
Météo
Un «retour en force» de la chaleur est annoncé
12
37
17
Canton de Berne
Un homme se noie dans le lac de Bienne
59
1
Vaud
Valérie Dittli contre-attaque, parlant de dignité humaine violée
110
308
7
Lac de Constance
Une femme meurt lors d'une sortie bateau qui tourne au cauchemar
213
10
Partenariat
Sillonner le Jura à la seule force des mollets
1
45
1
France
«J'ai cru mourir»: un Suisse sauvé en mer, puis amendé
31
414
12
Lausanne
La chaussée s'effondre, un impressionnant trou se forme
33
446
95
Crans-Montana (VS)
Sa pelleteuse bascule, un ouvrier perd la vie
401
46
CFF
Le trafic a repris à Genève, des retards encore possibles
136
34
Nyon (VD)
Quatre cambrioleurs arrêtés par la police... et un brouillard
790
60
Lausanne (VD)
Pas de vagues à Montchoisi jusqu'à la fin de la saison
95
23
Genève
En difficulté dans le Léman, il survit en faisant la planche
21
460
56
Guin (FR)
Une conductrice percute frontalement un engin agricole
272
27
Canton de Neuchâtel
Flashé à 161 km/h sur un tronçon limité à 80
36
454
29
Envois postaux
La Poste va augmenter ses prix: un courrier A coûtera 1,40 franc
82
324
68
Italie
Un énorme éboulement a eu lieu sur le Cervin
40
596
205
Saint-Gall
Il s’énerve contre la caissière: interdit de Migros pendant 5 ans
79
786
63
Jura bernois
Un drapeau suisse incendié le 1er août, plainte déposée
44
774
20
Espagne
Un baron de la drogue tessinois arrêté et extradé en Suisse
12
325
11
Canton de Fribourg
Une voiture suspendue sur un pont avec deux roues dans le vide
11
274
49
Ste-Croix (VD)
Tabassé par des mineurs, un homme de 72 ans dans un état critique
1802
144
Canton de Berne
Un chauffard filme ses délits et se fait arrêter
49
487
29
«Hidden taxes»
Des milliards de francs de taxes perçus sans l’avis des Suisses
54
789
72
Trafic aérien
Les passagers au départ de Zurich paient souvent le prix fort
28
212
39
Genève
Quatre blessées dans une collision frontale
222
9
Estavayer-le-Lac (FR)
Retraité du hockey, Julien Sprunger crée sa propre entreprise
12
313
33
Arbaz (VS)
Un conducteur perd la vie en percutant un rocher
140
12
Suisse romande
On va avoir moins chaud mais d'abord, gare aux orages!
18
658
56