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Votations
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Philippe Miauton
Invité
«Une baisse fiscale bienvenue pour tous les Vaudois»
12
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25
Benoît Gaillard
Invité
«La baisse fiscale de 12%? Un cadeau aux Vaudois les plus aisés»
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Votations du 28 septembre
Zurich valide l'interdiction des souffleurs de feuilles à essence
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Votations du 28 septembre
Sondage sur la valeur locative: vers un vote «chacun pour soi»
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Votations
Le Conseil fédéral soutient la suppression de la valeur locative
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Votations fédérales
Le Conseil fédéral soutient la nouvelle identité électronique
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Votations fédérales
Pour l'instant, c'est deux fois oui le 28 septembre
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Votations fédérales
Premier sondage sur les votations du 28 septembre
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Berne
Le référendum contre l'aide à la presse a fait un flop
7
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Commentaire
L'imposition individuelle: un choc sociétal programmé
16
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Berne
Trois votations fédérales prévues pour le 30 novembre
7
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Berne
Votations fédérales du 28 septembre: deux objets au menu
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Sondage Tamedia
Les femmes ont deux fois plus soutenu l'initiative verte
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Votation fédérale
Environnement: Lausanne, Fribourg et Neuchâtel ont dit oui!
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Votation fédérale
Les Suisses ont refusé l'initiative pour un environnement durable
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Tamedia/20 minutes
Nouveau sondage sur la votation de dimanche et le Conseil fédéral
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Commentaire
9 février: écologie et retour à l'âge de la pierre
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Votation du 9 février
Le peuple encore plus réticent à l'initiative environnementale
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Votation fédérale
Deuxième sondage sur la responsabilité planétaire de la Suisse
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16
Initiative populaire
Multinationales: 183'661 signatures en deux semaines!
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Confédération
Le peuple suisse ne votera pas le 18 mai prochain
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9
Votation fédérale
Tout savoir sur l'initiative pour la responsabilité planétaire
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Analyse
Les femmes ont bien balayé l'élargissement des autoroutes
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Deuxième essai
Nouvelle initiative pour des multinationales suisses responsables
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Initiative fédérale
Plus de 3000 signatures falsifiées à Genève
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Sondage Tamedia
Deux Suisses sur trois contre l'initiative des jeunes Verts
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Votation du 9 février
Participez au nouveau sondage Tamedia/20minutes
7
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Humeur
Les Valaisans, rois du pétrole et du barbecue
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800
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Commentaire
Votation sur la santé: un Röstigraben bien tenace
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