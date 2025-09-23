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Un buffle «sosie» de Donald Trump est devenu une star
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Un saké brassé dans l’espace s'est vendu plus de 550'000 francs
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Un livreur ne devra pas payer pour s'être réfugié sur une Porsche
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Un opossum caché dans les peluches d'un aéroport
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Non, l'aéroport de Tampa n'interdira pas les pyjamas
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Trois supporters belges déguisés en Borat emprisonnés
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À Induno Olona, c'est le cerf qui entre en gare
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Il renverse accidentellement une couronne à 270'000 euros
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Un prisonnier réclame le droit de manger son Cenovis local
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Il reçoit par erreur 330 fois son salaire: il peut tout garder
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Emmanuel Macron bloqué par le cortège de Donald Trump
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Au Japon, un train... à grande ivresse
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La police arrête une mascotte devant des enfants effarés
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