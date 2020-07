Actualisé 22.06.2020 à 12:57

Impressum

Lematin.ch propose des sujets d’actualité qui touchent les Romands. Il décrypte les rouages du sport, raconte la vie des stars et porte un regard critique et espiègle sur le monde d’aujourd’hui. Par-dessus tout, il se veut à l’écoute des Romands et de leurs préoccupations. Toute la rédaction se consacre chaque jour à produire un contenu d’informations numériques de qualité qui fait réfléchir, tout en offrant un moment de détente.

Audience

11 millions de visites par mois (NET-METRIX)

Direction - rédaction - administration

Le Matin, av. de la Gare 33, 1001 Lausanne

F:021 349 49 49 , F: 021 349 49 29

Edité par: TX Group SA

Adresse : Av. de la Gare 33, 1001 Lausanne

T: 021 349 49 49 , F: 021 349 49 29

Editeur: Pietro Supino

Directeur de la publication: Marcel Kohler

Rédacteur en chef: Laurent Siebenmann

Secrétariat: Agnès Pointet

Rédactions

Actualité:

Evelyne Emeri / Laura Juliano / Eric Felley / Renaud Michiels / Michel Pralong / Vincent Donzé

Divertissement:

Fabio Dell'Anna / Laurent Fluckiger

Pilotage:

Jean-Charles Canet / Jonathan Zalts

Réseaux sociaux: Emilie Gabella

Photographe: Sébastien Anex

Responsable marketing: Nunzia Barral

Sport-Center: Christian Despont (rédacteur en chef)

Médiateur: Denis Etienne , www.mediateur.tamedia.ch



Dans les médias du groupe TX, il existe deux types de contenus payants:

1) Branded Content: en principe, l’accent est mis sur le produit ou la prestation proposé par le client. De par sa mise en page et sa typographie propre, le publireportage se distingue du contenu rédactionnel. Le publireportage est clairement identifié et désigné sous l'appellation «Paid Post» ou «publireportage».

2) Native Advertising: son contenu est articulé autour d'un sujet ou d'une thématique qui sont généralement en lien avec le produit ou la prestation proposé par le client. Le contenu est traité sous forme journalistique. Sa mise en page est la même que celle utilisée pour les contenus rédactionnels du titre. Cette forme publicitaire est clairement identifiée et désignée sous l'appellation «sponsored» ou «sponsorisé».



Ces deux types de contenus publicitaires sont conçus par le département du Commercial Publishing. La collaboration de membres des rédactions du groupe TX est prohibée.

COPYRIGHT

Toute reproduction totale ou partielle du contenu des sites lematin.ch et de TX Group SA est strictement interdite.