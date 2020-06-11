lematin.ch propose des sujets d’actualité qui touchent les Romands. Il décrypte les rouages du sport, raconte la vie des stars et porte un regard critique et espiègle sur le monde d’aujourd’hui. Par-dessus tout, il se veut à l’écoute des Romands et de leurs préoccupations. Toute la rédaction se consacre chaque jour à produire un contenu d’informations numériques de qualité qui fait réfléchir, tout en offrant un moment de détente.

Audience

13 millions de visites par mois (NET-METRIX)

Direction - rédaction - administration

lematin.ch, avenue de Sévelin 46, 1004 Lausanne

Téléphone: 021 349 49 49

Mail de contact: lematin@lematin.ch

Edité par TX Group SA

Editeur: Pietro Supino

Directeur de la publication: Bernhard Brechbühl

Rédacteur en chef: Laurent Siebenmann

Assistante: Isabelle Heirich

Rédaction

Actualité: Renaud Michiels / Ruben Steiger / Laurent Siebenmann

Pilotage du site: Renaud Michiels / Laurent Siebenmann

Responsable marketing: Nunzia Barral

Médiateur: Denis Etienne,denis.etienne@tamedia.ch



Dans les médias du TX, il existe deux types de contenus payants:



1) Branded Content: en principe, l’accent est mis sur le produit ou la prestation proposé par le client. De par sa mise en page et sa typographie propre, le publireportage se distingue du contenu rédactionnel. Le publireportage est clairement identifié et désigné sous l'appellation «Paid Post» ou «publireportage».



2) Native Advertising: son contenu est articulé autour d'un sujet ou d'une thématique qui sont généralement en lien avec le produit ou la prestation proposé par le client. Le contenu est traité sous forme journalistique. Sa mise en page est la même que celle utilisée pour les contenus rédactionnels du titre. Cette forme publicitaire est clairement identifiée et désignée sous l'appellation «sponsored» ou «sponsorisé».



Ces deux types de contenus publicitaires sont conçus par le département du Commercial Publishing. La collaboration de membres des rédactions du TX est prohibée.



COPYRIGHT

Toute reproduction totale ou partielle du contenu des sites lematin.ch et de TX Group SA est strictement interdite.





Annonce d'investissements notoires de TX Group AG conformément à l'art. 322 StGB: Actua Immobilienr SA, AWI AG, 20 minuti Ticino SA, CAC AG, CIL Centre d'Impression Lausanne SA, Doodle AG, Doodle Deutschland GmbH, Doodle USA SA, DZB Druckzentrum Bern AG, DZZ Druckzentrum Zürich AG, Edita SA, eisbach.media GmbH, Goldbach Audience AG, Goldbach DooH (Allemagne) GmbH, Goldbach Germany GmbH, Goldbach Group AG, Goldbach Manufaktur AG, Goldbach Media AG, Goldbach Neo OOH AG, Goldbach NeXT AG, Goldbach SmartTV GmbH, Goldbach TV (Allemagne) GmbH, Goldbach Video GmbH, Goldvertise Media GmbH, H. Locher Consulting & Marketing GmbH, Infotrak AG, Interpuli AG, JobCloud AG, JobCloud HR Tech GmbH, LZ Linth Zeitung AG, OFEX AG, Plakanda GmbH, Plastikron AG, Splicky GmbH, swiss radioworld AG, Tamedia Abo Services AG, Tamedia Advertising AG, Tamedia Basler Zeitung AG, Tamedia Espace AG, Tamedia Finanz und Wirtschaft AG, Tamedia Publications romandes SA, Tamedia Publications Deutschschweiz AG, Tamedia ZRZ AG, ticinOnline SA, TX Services doo Beograd-Novi Beograd , TX Services, Unipessoal Lda, Zattoo Deutschland GmbH, Zattoo Inc., Zattoo AG, Zürcher Oberland Medien AG