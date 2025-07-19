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La Suisse fait du vieux avec du vieux. Et ça marche
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Le Championnat d'Europe féminin 2025, c'était...
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«J'ai vraiment apprécié mon été en Suisse»
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L'édition de tous les records
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La sélectionneuse de l'Angleterre est une sacrée championne
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La presse britannique porte aux nues ses championnes d’Europe
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Commentaire: Sport 1 - Politique 0. Mais vraiment zéro!
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Le roi Charles transmet son «admiration» à l'équipe d'Angleterre
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L'Angleterre conserve son titre face à l'Espagne
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Les femmes marquent leur histoire depuis le banc
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La puissance anglaise à l'épreuve des rudes Espagnoles
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En Espagne, c'est toute une culture qui a changé
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Seule une cador pouvait débloquer ce match
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L’Espagne brise les cœurs allemands et son plafond de verre
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Les Anglais ont vibré et vibreront encore dimanche
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Le prince William viendra en Suisse soutenir les lionnes
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Michelle Agyemang, la météorite anglaise
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L’Angleterre, miraculée contre l'Italie, se hisse en finale
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Pourquoi «Sweet Caroline» est le tube ultime des stades
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Le geste très classe des Suissesses envers les autres sélections
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Des quarts à la hauteur, des demies exceptionnelles
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Un «Frontaliérico» et une journée pas comme les autres
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La gardienne de l’Allemagne avait une antisèche
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L'équipe de France et son plafond de verre
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La Nati saluée une dernière fois par son public
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Fatiguées, épuisées et surtout fières
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