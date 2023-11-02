Menu
Channels
News
Vidéos
Services
Météo
Horoscope
Plus
Menu
Channels
News
Vidéos
Services
Météo
Horoscope
Gadgets
Social Media
Home
Opinions
Suisse
Sports
Faits divers
Monde
People
Loisirs
Nous sommes le futur
Économie
Société
Santé & Environnement
Bien Manger
Auto & Moto
News piquantes
High-Tech
Communauté
Photos
Plus
Vidéos
Choisir une rubrique
Football
Uefa Champions League
Uefa Europa League
Tennis
Hockey
F1
Moto GP
Sports d'hiver
Chroniques
Fermer
Football
Pas de vainqueur entre la Roma et l’Athletic Bilbao
0
7
0
Football
Manchester United rate son entrée en Ligue Europa
0
31
3
Football
L’Atalanta met fin à l’incroyable série de Leverkusen
122
26
Football
Leverkusen met un pied en finale, l’OM en sursis
45
1
Football
YB pour un miracle, avec Servette dans le viseur
25
1
Football
Pour la Suisse, c’est de plus en plus compliqué de rêver
113
10
Football
Invasion verte et blanche dans la capitale
87
9
Football
Les Young Boys devront se méfier d’un «tracteur» suédois
15
3
Football
La nécessité d’un vrai exploit pour les Young Boys
21
0
Football
Un admirable Servette tient la Roma en échec
198
17
Football
Mourinho suspendu pour avoir insulté l’arbitre en finale de la Ligue Europa
43
3
Football
West Ham remporte la Conference League
39
3
Football
Trois blessés à Prague avant la finale de Conference League
27
2
Football
Séville sort la Juventus et affrontera la Roma en finale de la Ligue Europa
14
1
Football
Bâle manque d’un rien la finale de la Conference League
144
3
Football
La Roma bat Leverkusen, la Juve égalise sur le fil contre Séville
0
17
0
Football
Bâle s’impose à Florence et peut croire à son rêve
135
11
Football
FC Bâle: petit papier, tir «Ave Maria» et fin de saison excitante
36
1
Football
Arsenal chute, MU et la Juventus passent en Europa League
43
2
Football
Bâle revient de loin et sort le Slovan Bratislava en Conference League
70
2
Football
Une qualification qui ferait du bien aux finances bâloises
12
0
Football
Le FC Bâle perd des plumes à domicile face à Bratislava
38
2
Football
Manchester United a un pied en quarts de finale
17
1
Football
Xhaka et Arsenal accrochés par le Sporting
14
0
Football
Bâle face à Bratislava pour embellir la saison et les finances
21
1
Football
Manchester United sort Barcelone de la Ligue Europa
44
1
Football
Di Maria qualifie la Juventus en Ligue Europa, Embolo et Monaco éliminés
32
1
Football
Indispensable, Xhaka enchaîne et marque
107
3
Football
Zurich écrasé par le PSV Eindhoven
28
2